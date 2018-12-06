İran'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: En Az Üç Ölü

06 Aralık 2018 Perşembe 11:01



06 Aralık 2018 Perşembe 11:01

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı.Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor.Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.