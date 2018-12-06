İran'da Bombalı Saldırı: 4 Ölü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:58



06 Aralık 2018 Perşembe 14:58

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da bu sabah polis merkezi önünde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'da polis merkezi önünde bir intihar bombacısı bomba yüklü araç patlattı. Olayda 42 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Çabahar Kaymakam Vekili olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İntihar bombacısı bomba yüklü arabayı şehrin emniyet müdürlüğü binasına doğru kullanırken olay yerinde bulunan emniyet güçleri tarafından önlenmesi dolayısıyla terörist, aracı patlattı ve kendisi de patlama sonucu hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında polis memuru Dariyouş Rençper ile er Nasır Dürzade'nin olduğu açıklandı. Yaralıların Çabahar İmam Ali Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı ve birçoğunun taburcu edildiği belirtildi. Yaşanan terör olayını şimdiye kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Pakpur olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - TAHRAN