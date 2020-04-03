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İran'da can kaybı 3 bin 294'e yükselirken, dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İran'da, son 24 saatte 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e yükseldi.

03.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:16
İran'da can kaybı 3 bin 294'e yükselirken, dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İran'da, son 24 saatte 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 715 kişide koronavirüs  (Covid-19)  tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 53 bin 183'e çıktığını duyurdu.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 17 bin 935 kişi olarak bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler konusunda dünyada 6'ncı sırada bulunan İran'ın, gidişatın bu şekilde devam etmesi halinde, yarın salgının ana merkezi olan Çin'den daha fazla can kaybına ulaşabileceği belirtildi.

ASKERLER ŞEHİRLERİ DEZENFEKTE EDİYOR

Ülkede devletin çeşitli organları aralıklarla şehirlerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıyor. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçler de dezenfekte çalışmalarına katılıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında,  çeşitli noktalarda Sağlık Bakanlığı ekiplerince kurulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

27 Mart'tan itibaren sıkılaştırılan tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolculuklara kısıtlama getirilirken, sadece insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan işyerlerinin çalışmasına izin veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dezenfekta çalışmaları

-Araçların dezenfektesi

-Kontrol noktalarında vatandaşlarının ateşi ölçüyor

-Tahran sokaklarında yapılan dezenfekte ve temizlik çalışması

-Askerlerin dezenfekte çalışması


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da can kaybı 3 bin 294'e yükselirken, dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

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