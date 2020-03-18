İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
18.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
İran 'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran'da kullanılan Hicri Şemsi takviminde yılın son çarşamba gecesi olarak bilinen Çarşamba Suri kutlamaları İranlı yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kutlandı. İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini ciddiye almayan ve evde kalmayan vatandaşlardan şikayet ederek,"Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen bazı yurttaşlarımız için yılın son Çarşamba gecesi kazalarına tanıklık ettik" dedi.
Halidi yılın son Çarşamba gecesinin 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığını söyleyerek, "Dün geceden bu yana toplam bin 101 kişi yaralandı. Bunlardan 982'sinin ayakta tedavileri yapıldı. Ama ne yazık ki 166 kişi patlayıcı maddeler yüzünden uzuvlarını kaybetti ve 416 kişinin de gözleri zarar gördü" açıklamasında bulundu.
İran'da her yıl 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi "Çarşamba Suri" kutlamaları ile anılmakta. Çarşamba Suri kutlamalarında gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlarken, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.
Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 962 kişi yaralanmıştı. - TAHRAN
İran'da kullanılan Hicri Şemsi takviminde yılın son çarşamba gecesi olarak bilinen Çarşamba Suri kutlamaları İranlı yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kutlandı. İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini ciddiye almayan ve evde kalmayan vatandaşlardan şikayet ederek,"Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen bazı yurttaşlarımız için yılın son Çarşamba gecesi kazalarına tanıklık ettik" dedi.
Halidi yılın son Çarşamba gecesinin 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığını söyleyerek, "Dün geceden bu yana toplam bin 101 kişi yaralandı. Bunlardan 982'sinin ayakta tedavileri yapıldı. Ama ne yazık ki 166 kişi patlayıcı maddeler yüzünden uzuvlarını kaybetti ve 416 kişinin de gözleri zarar gördü" açıklamasında bulundu.
İran'da her yıl 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi "Çarşamba Suri" kutlamaları ile anılmakta. Çarşamba Suri kutlamalarında gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlarken, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.
Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 962 kişi yaralanmıştı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Şemsi Tebrizi, Çarşamba, İran, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı