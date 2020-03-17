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İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 2 kişi öldü

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamaları başlarken, patlayıcı maddeler nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:10
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 2 kişi öldü
İran 'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamaları başlarken, patlayıcı maddeler nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran'da yetkililerin korona virüs uyarılarına rağmen Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamaları başladı. İran Acil Yardım Kurumu, patlayıcı maddeler nedeniyle başkent Tahran ve İslamşehr kentinde 20 ve 23 yaşındaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 470 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların 389'unun erkek, 81'i kadın olduğu aktarıldı. Yaralananlar arasında 25 kişinin patlayıcı maddeler nedeniyle uzuvlarını kaybettiği ve 125 kişinin ise gözlerinin zarar gördüğü ifade edildi.
İran'da her yıl 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi "Çarşamba Suri" kutlamaları ile anılıyor. Çarşamba Suri kutlamalarında gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlarken havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Söz konusu kutlamalar her yıl İran'da çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.
Ülkede geçtiğimiz yıl Çarşamba Suri kutlamalarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, bin 962 kişi yaralanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Şemsi Tebrizi, Çarşamba, İran, Güncel

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