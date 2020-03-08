İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
08.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:02
İran 'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İran İstihbarat Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan-Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada Ceyşu'l Adl örgütü üyesi olduğu öne sürülen İlyas Naruyi öldürüldü.
Naruyi'nin Nikşehr kentindeki 2 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü saldırının emrini veren kişi ve Haş bölgesinde 27 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü otobüs saldırısının zanlılarından olduğu iddia edildi.
Açıklamada, 8 Şubat'ta, Zahidan kenti 15 Nolu Karakol'a bombalı saldırı hazırlığındaki örgüt üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin yaralı ele geçirildiği ifade kaydedildi.
İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
İran İstihbarat Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan-Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada Ceyşu'l Adl örgütü üyesi olduğu öne sürülen İlyas Naruyi öldürüldü.
Naruyi'nin Nikşehr kentindeki 2 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü saldırının emrini veren kişi ve Haş bölgesinde 27 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü otobüs saldırısının zanlılarından olduğu iddia edildi.
Açıklamada, 8 Şubat'ta, Zahidan kenti 15 Nolu Karakol'a bombalı saldırı hazırlığındaki örgüt üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin yaralı ele geçirildiği ifade kaydedildi.
İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi