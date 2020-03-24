İran'da deterjan ve dezenfektan karışımı 3 can aldı
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
24.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:12
İran 'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
Şehrikürd Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Mecid Şirani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en çok kullanılan maddelerden deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişinin öldüğünü söyledi.
Şirani, zehirlenen 3 kişinin birkaç gün önce deterjan ile dezenfektan karıştırarak kapalı alanda kullandığını belirterek, eyalette temizlik ürünlerinden kaynaklı artan akciğer zehirlenmelerinin endişe verici olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'dan koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a çıkmıştı.
Şehrikürd Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Mecid Şirani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en çok kullanılan maddelerden deterjan ve dezenfektan karışımının kapalı alanda kullanılması nedeniyle zehirlenen 3 kişinin öldüğünü söyledi.
Şirani, zehirlenen 3 kişinin birkaç gün önce deterjan ile dezenfektan karıştırarak kapalı alanda kullandığını belirterek, eyalette temizlik ürünlerinden kaynaklı artan akciğer zehirlenmelerinin endişe verici olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'dan koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a çıkmıştı.
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Kaynak: AA