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İran'da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

İran'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

05.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:36
İran'da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
İran 'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Tahran'ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

RENGARENK ÜRÜNLERİN YERİNİ YATAKLAR ALDI

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengarenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu.

Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

ÖLÜMLER ÇİN'İ AŞMIŞ DURUMDA

Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat'ta tespit edildiği İran'da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin'i dün itibariyle geçmişti.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneye dönüştürülen alışveriş merkezinin dış detayı

-Hastane olarak kullanılan alışveriş merkezinin iç detayı

-Yatakların yukardan genel görüntüsü

-Tedavi gören hastalar

-Hastaların muayenesi

-Hastalarının cep telefonu aracılığıyla görüntülü akrabalarıyla konuşması

-Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi'nin merkezi ziyareti


- Tahran

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü - Haberler

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