İran'da dini lideri seçen uzmanlar meclisi üyesi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da ülkenin dini liderini seçen uzmanlar meclisi üyesi olan Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
İran 'da ülkenin dini liderini seçen uzmanlar meclisi üyesi olan Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da ülkenin dini liderini belirlemekle görevli uzmanlar meclisi üyesi olan 78 yaşındaki Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani'nin Korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran 'daki Şehit Beheşti hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı. İran'da 19 Şubat tarihinden itibaren görülmeye başlayan korona virüsünde şimdiye kadar aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 853 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının ülke genelinde 14 bin 991 olduğu açıklandı. - TAHRAN
İran'da ülkenin dini liderini belirlemekle görevli uzmanlar meclisi üyesi olan 78 yaşındaki Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani'nin Korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran 'daki Şehit Beheşti hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı. İran'da 19 Şubat tarihinden itibaren görülmeye başlayan korona virüsünde şimdiye kadar aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 853 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının ülke genelinde 14 bin 991 olduğu açıklandı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar