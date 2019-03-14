İran'da Doğal Gaz Boru Hattı Patladı: 5 Ölü

İran
'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye
Müdürü Ali Turabpur, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, yaralılar hakkında bilgi vermedi.
İtfaiye, İran, Güncel
Kaynak: AA