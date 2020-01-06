İran'da Donald Trump'a olan öfke dinmiyor: Kellesini getirene 80 milyon dolar ödül var

İran'ın Orta Doğu siyasetinin mimarı olarak gösterilen General Kasım Süleymani'nin Cuma günü ABD tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki karşılıklı tehdit ve uyarılar devam ederken, tansiyon gittikçe yükseliyor. Yabancı basında yer alan son dakika haberlerine göre, İran dün Kasım Süleymani'nin canlı yayınlanan cenazesi sırasında çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Cenaze töreninden canlı yayın yapan bir spiker, "Nüfusumuz 80 milyon, Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar" dedi.

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi bir insansız hava aracıyla öldürmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim yüksek. ABD ve İran arasındaki gerginlik de tırmanmaya devam ediyor.

Önceki gün, Süleymani suikastının ardından "ciddi bir intikam" alacaklarını açıklayan İran'dan, dün ABD'ye yeni bir tehdit geldi.

CENAZESİNE YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Dün, naaşı İran'a getirilen Kasım Süleymani'nin cenazesine yüz binlerce kişi katıldı. Bir askeri uçaktan İran bayrağına sarılmış şekilde indirilen tabutla birlikte yüz binler yürüdü.

Ahvaz'daki Mollavi Meydanı'nda buluşan, siyahlar giyinen ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan kalabalığın görüntüsü, İran televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

"TRUMP'IN KELLESİNİ GETİRENE 80 MİLYON DOLAR"

Resmi İran televizyonları tarafından yayınlanan cenaze sırasında yüzü görünmeyen spiker, "İran'ın 80 milyon nüfusu var. İran nüfusunu göz önünde bulundurarak, 80 milyon dolar toplamak ve devrimimizin önemli ismini öldürme emrini veren Donald Trump'ın kellesini getirene ödül olarak bu parayı vermek istiyoruz" dedi.

"İRAN İSTERSE BEYAZ SARAY'I VURABİLİR"

İran'ın tehditleri bununla da sınırlı kalmadı. Canlı yayında yapılan tüyler ürpertici anonsun yanı sıra, İranlı milletvekili Abolfazl Aboutorabi, ABD'yi "kalbinden vurmakla" tehdit etti.

Aboutorabi, "İran isterse Beyaz Saray'ı vurabilir. Bunu yapabilecek gücümüz var" dedi.

Abolfazl Aboutorabi, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir savaş ilanıdır. Eğer tereddüt ederseniz kaybedersiniz. Eğer biri size savaş ilan ederse, mermilere çiçekle karşılık verebilir misiniz? Sizi kafanızdan vururlar."