06 Aralık 2018, 10:10
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İran'da Düğün Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü

İran

İran'ın Kermanşah eyaletinde bir kişinin Kalaşnikof tüfekle düğün evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.

İran'ın Kermanşah eyaletinde bir kişinin Kalaşnikof tüfekle düğün evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." dedi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Emanullahi, saldırganın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kalaşnikof,İran
06 Aralık 2018 Perşembe 10:10