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İran'da düşen uçağın pilotu yardım çağrısında bulunmamış

Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran'ın başkenti Tahran'da kalktığı havalimanına dönmeye çalışırken düştüğü ve pilotun yardım çağrısı yapmadığı açıklandı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46İran'da düşen uçağın pilotu yardım çağrısında bulunmamış
Hava Yollarına ait yolcu uçağının 'ın başkenti 'da kalktığı havalimanına dönmeye çalışırken düştüğü ve pilotun yardım çağrısı yapmadığı açıklandı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yaptığı yazılı açıklamada, inceleme heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, düşen uçağın pilotunun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığını ifade etti.
Uçağın iki kara kutusunun da yangında zarar gördüğünü kaydeden Abidzade, Chicago Sözleşmesi olarak da bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nun 13. maddesine göre üretici ABD, kayıtlı olduğu Ukrayna ve içinde vatandaşları bulunan İsveç ve Kanada'yı temsilci göndermeleri için davet ettiklerini aktardı.
Rapora göre uçağın 7 bin feet yükseldikten sonra radardan kaybolduğunu ve irtifa kaybederek düştüğünü belirten Abidzade, "Uçak yere düştükten sonra parçalanıyor. Düşüş esnasında yaşanan anormal durumla ilgili pilottan hiçbir yardım çağrısı alınmıyor. Görgü tanıklarına göre uçak önce alev alıyor, bu alev uçağın her tarafına yayılıyor ve sonra yere çakılıyor. Patlama da uçağın yere düşmesinden kaynaklı olarak meydana geliyor." bilgilerini paylaştı.
Abidzade, "Kazanın meydana geldiği güzergah da uçağın önce batıya doğru gittiğini ve arızayla karşılaşmasının ardından kalktığı havalimanına geri dönmeye çalışırken düştüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna'dan bir uzman heyet, uçağın düşüşüyle ilgili incelemelere katılmak üzere bugün Tahran'a gelmişti.

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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