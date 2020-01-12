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İran'da düşen uçakta ölenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştü

İran'ın başkenti Tahran'da, İran ordusunun yanlışlıkla vurarak düşürdüğünü duyurduğu Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştü.

12.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:38İran'da düşen uçakta ölenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştü

'ın başkenti 'da, İran ordusunun yanlışlıkla vurarak düşürdüğünü duyurduğu Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Görüntülerde, eylemcilerin İran Dini Lideri Ali Hamaney'in posterinin yırttığı görüldü.

ABD'nin hava saldırısıyla Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ni için misilleme olarak İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu. Misillemenin yapıldığı 8 Ocak gecesi, İran'ın başkenti Tahran'dan Kiev'e sefer yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkışın hemen ardından düştü ve 176 kişi hayatını kaybetti. İran rejiminin, uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü duyurmasının ardından, hayatını kaybedenleri anmak için toplanan eylemciler, rejimi protesto etti. Eylemciler, yolcu uçağının İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülmesinin 3 gün sonra açıklanmasına tepki gösterdi.

HAMANEY POSTERİ YIRTILDI

Rejimi protesto eden eylemciler, "Yalancılar istifa", "Diktatöre ölüm" ve "Fitneci sizsiniz" sloganları attı. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, eylemcilerin duvara yapıştırılan Ali Hamaney posterini yırtarak yere attıkları görüldü.

ZELENSKİ: İRAN TAZMİNAT ÖDEYECEK VE SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüntü yayınladı. Zelenski, görüntüde yaptığı konuşmasında, İran yönetiminin Ukrayna'dan ve Ukrayna halkından özür dilediğini, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ettiğini ve tazminat ödeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Görüntü Dökümü

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-Ali Hamaney posterinin yırtılması

-Protestolardan görüntüler

-Detaylar



Ali Hamaney, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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