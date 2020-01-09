Haberler » Güncel » İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında - Haber

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:38İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

'ın başkenti 'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların işyerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Parand kasabasında bir işyerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Interfax haber ajansı da uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirmişti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Uçağın düşüş anı

-Meydana gelen patlama

-Etrafa yayılan parçalar



Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
13:21  İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin Otomobili"ne talip - Haber
13:20  Ali Eren Demirezen'e güçlü rakip - Haber
13:20  Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi - Haber
13:20  Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazasında sürücüye aynı ceza verildi - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:28:57