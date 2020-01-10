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İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı

İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü öne sürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın kara kutusunun görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kara kutunun kazadan dolayı hasar gördüğü ve cihazı okumanın aylar sürebileceği belirtildi.

10.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:44

'ın başkenti Tahran'da yanlışlıkla düşürüldüğü öne sürülen ve 176 kişinin ölümüne sebep olan 'ya ait 737-800 yolcu uçağının kara kutusunun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde kara kutunun kazadan dolayı hasar gördüğü ve cihazı okumanın aylar sürebileceği belirtildi.

SADECE VERİ DEPOSU SANDIKTA DURUYOR

Cihazın büyük bir bölümü zarar görmemiş olmasına rağmen bir bölümü yandı. Bazı noktalarında ezilme meydana geldi. Kokpit ses kaydının büyük bir bölümünün kayıp olduğu ve sadece veri deposunun sandıkta olduğu görülüyor.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzadeh, kara kutuların zarar gördüğünü ve bu konuda Rusya, Kanada, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerden yardım isteyebileceklerini söyledi.

SORUŞTURMA İKİ YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Ali, ses kayıt verilerinin kurtarılmasının en üç ay alacağını tüm soruşturmanın ancak iki yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

TARTIŞMA YARATACAK "KARA KUTU" KARARI

Öte yandan, İran Sivil Havacılık Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Tahran'da düşen ve 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

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