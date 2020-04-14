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İran'da düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış

İran Sayıştay Başkanı Adil Azer, ülkede devletin belirlediği düşük döviz kuru üzerinden ithalatçılara tahsis edilen 4,8 milyar dolarla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı.

14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
İran'da düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış
İran Sayıştay Başkanı Adil Azer, ülkede devletin belirlediği düşük döviz kuru üzerinden ithalatçılara tahsis edilen 4,8 milyar dolarla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sayıştay Başkanı Azer, milletvekillerine geçen yılın bütçesiyle ilgili raporunu sunmak için katıldığı meclis oturumu sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.
Devletin belirlediği dolar kuru (4 bin 200 tümen) üzerinden bazı ithalatçılara geçen yıl tahsis edilen döviz miktarı hakkında bilgi veren Azer, "Geçen yıl ithalatçılara ve döviz bürolarına tahsis edilen döviz miktarı toplam 31 milyar dolardı. Bu miktarın 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamıştır." dedi.
Astronomik maaş tartışmaları
Ülkede son günlerde tekrar gündeme gelerek tartışmalara yol açan bazı üst düzey devlet memurlarının astronomik maaş aldığına ilişkin haberlere de değinen Azer, şunları söyledi:
"Kamu Hizmeti Yasası, Asgari Ücret Yasası ve bankalar ile şirketlerin yönetim kurullarına verilen yetkiler, kişilerin cari yılda 50 milyon tümen (yaklaşık 21 bin lira) maaş almalarına yol açıyor. 50 milyon tümenden fazla ödenen aylık maaşlar Sayıştay tarafından kesinlikle yasa dışı kabul edilmiştir. Meclis, bu konuyu ele alarak ülkenin şartlarına uygun hale getirmelidir."
İran'da doların Nisan 2018'de kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, hükümet, doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almıştı. Bazı ithalatçılara, devletin belirlediği dolar kuru üzerinden döviz tahsisi yapılarak, ithalat yapma imkanı tanınıyor.
Bazı şirketlerin düşük kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdüğü haberleri kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.
İran'da 1 ABD doları serbest piyasada şu anda 16 bin tümen seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sayıştay Başkanı, Sayıştay, İran, Güncel
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