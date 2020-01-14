Haberler » Güncel » İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu - Haber

İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

14.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu
Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsmaili, uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderildiğini belirtti.
İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlamasının üzerinden 72 saat geçtiğine işaret ederek, bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
İran Yargı Erki Sözcüsü ayrıca İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin gösterilere katılması ve fotoğraf çekmesinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ifade etti.
İsmaili, uluslararası hukukta bu tür şahısların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve halkın İngiliz Büyükelçinin sınır dışı edilmesini beklediğini savundu.

Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04  Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Haber
13:04  Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Haber
13:04  Manisa'da bir kadın evine gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Haber
13:04  Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Haber
13:04  VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:06:46