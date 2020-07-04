İran'da elektrik santralinde yangın

İran'da ülkenin güneyinde yer alan Ahvaz kenti yakındaki Zergan Elektrik Santrali'nde yangın çıktı.

04.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:11
İran'da elektrik santralinde yangın
Tahran, (DHA)- İran'da ülkenin güneyinde yer alan Ahvaz kenti yakındaki Zergan Elektrik Santrali'nde yangın çıktı.
İran'da ülkenin güneyinde yer alan Ahvaz kenti yakındaki Zergan Elektrik Santrali'nde yangın çıktı. Enerji Bakanlığı yetkililerinden Mustafa Recep Meşhedi, ilk belirlemelere göre yangının santraldeki bir transformatörün patlamasının neden olduğunu bildirdi. Can kaybının olmadığı olayda, yangının olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası Ahvaz kentinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edildi. İran’da elektrik santralinde yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahran, İran, DHA, Güncel, Haber
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