İran'da Emeklilerden "Sigorta ve İkramiye" Protestosu

İran
'ın İsfahan kentinde bir grup çelik fabrikaları emeklisi, sigorta primlerinin yatırılmaması ve Nevruz Bayramı
ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişinin "Ne Suriye
ne Gazze
, emeklilerin maaşı" şeklinde sloganlar attığı görüldü.
Hükümetten sigorta primlerinin yatırılması ve 21 Mart
Nevruz Bayramı ikramiyelerinin ödenmesini isteyen protestocular, attıkları sloganlarla da İran'ın Orta Doğu
'da izlediği siyasete tepki gösterdi. ABD
'nin geçen yıl 7 Ağustos ve 5 Kasım'da uygulamaya koyduğu iki aşamalı yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan İran, sık sık işçilerin, öğretmenlerin ve emeklilerin protestolarına sahne oluyor.
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Kaynak: AA