İran'da En Önemli Sorun Su"

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, ülkenin en önemli meselesinin su sorunu olduğunu söyledi.İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meşhed kentinde düzenlenen "Suyun İzinde" konferansında konuşan İbtikar, "Su sorunu ülkenin önündeki en önemli sorundur. Halkın desteği ve konuyla ilgili bilinçlendirmeyle bu sorunun üstesinden gelinmelidir." dedi.Ülkede her alanda tüketim kültürünün ıslah edilmesi gerektiğine değinen İbtikar, su konusunda tüm kesimlerin dayanışma içinde hareket etmesi ve özellikle çiftçilerin su kullanımında bilinçli davranmasının önemli olduğunu belirtti.İbtikar, söz konusu konferansın gelecek günlerde 10 şehirde daha düzenlenmesinin planlandığını, kadınların da doğru su tüketimi konusunda bilgilendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.