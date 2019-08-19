Haberler» Spor» Haber

İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı

İran'da kadınların stadda futbol izlemesi yasak olduğu için erkek kılığında maç izlemeye giden 6 kadın tutuklandı.

19.08.2019 12:32 İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı

İran'da kadınların stadda futbol izlemesi yasak. Yasağa karşı çıkan kadınlar, erkek kılığına girerek stada gidiyordu.

İranlı kadın fotoğrafçı Forough Alaei, kendisi de erkek kılığına girerek aynı durumdaki 5 kadınla Şubat'ta maça girmiş ve o anların fotoğrafını çekmişti. Forough Alaei'nin fotoğrafları Dünya Basın Fotoğrafı Yarışması'nda ödül almıştı.

Başta 'Özgür Kadınlar' adlı aktivist grup olmak üzere birçok kişi bu yıl lig başlamadan önce FIFA'ya mektup gönderdi. FIFA, İran'a kadınların stadda olması yönünde bir bildiri gönderdi.

ERKEK KILIĞINDA MAÇA GİRİNCE TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine İran, ligin başlamasını erteledi. Sonra da 6 ay önce erkek kılığında maça giden Forough Alaei ve diğer 5 kadını tutukladı. Olay uluslararası tepkilere yol açtı.

Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali KoçGelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!

Bayern Münih, Coutinho transferini açıkladıBayern Münih, Coutinho transferini açıkladı

Ünal KaramanÜnal Karaman'ın zor anları! Bir anda yere düştü

Monaco, FalcaoMonaco, Falcao'nun yerine Kalinic'i transfer ediyor

İstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattıİstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattı


İran, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:52   Minik Sakaryaspor taraftarı bayram harçlığını Sakaryaspor'a bağışladı
13:50   Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti
13:49   İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı
13:46   Salihli'de hedef genç ve yetenekli oyuncular
13:46   Konyaspor, Galatasaray mesaisine ara vermeden başladı
13:40   Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
13:39   Milli çekiççi Kıvılcım, tecrübesine güveniyor