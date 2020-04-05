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İran'da firar eden 74 mahkumdan 49'u yakalandı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla kaçan 74 mahkumun 49'unun yakalandığı bildirildi.

05.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:48
İran'da firar eden 74 mahkumdan 49'u yakalandı
İran 'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla kaçan 74 mahkumun 49'unun yakalandığı bildirildi.
Tasnim Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaleti Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 49'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı." dedi.
Geriye kalan mahkumların bir haftaya kadar teslim olması halinde yeni bir suçlamayla karşılaşmayacaklarını belirten Cebbari, teslim olmayan mahkumların ayrıca firar suçuyla yargılanacağını ve cezalarında indirime gidilmeyeceğini söyledi.
Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, Kovid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.
Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün 10 bin kişi için af kararı çıkarmıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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