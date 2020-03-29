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İran'da firar eden 74 mahkumla ilgili 4 gardiyan gözaltına alındı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı.

29.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:18
İran'da firar eden 74 mahkumla ilgili 4 gardiyan gözaltına alındı
İran 'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı.
Tasnim Haber Ajansına göre, Kürdistan Yargı Erki Başkanı Mücteba Şirudbozorgi, "Mahkumların kaçmasıyla ilgili soruşturma dosyası hazırlandı. 4 gardiyan gözaltına alındı." dedi.
Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmış, dün, kaçan 74 mahkumun 10'unun yakalandığı, 2'sinin ise teslim olduğu bildirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel

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