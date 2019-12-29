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İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı

İran'da benzin zammına tepki için düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:42 İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı
'da benzin zammına tepki için düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.
İran yerel basınındaki haberlere göre, Kum Emniyet Müdürü Abdurrrıza Agahani, "İran rejimini yıkma amacıyla miting, ayaklanma, grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yapan Şah yanlısı 14 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı.
Haberlerde ayrıca emniyet güçlerinin, İsfahan'a bağlı Necef Abad ilçesinde 3 ve Loristan eyaletine bağlı Azna ilçesinde de 3 kişiyi benzin zammı protestolarına katıldığı iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.
İran'da "Şah yanlıları" olarak bilinen grup üyeleri, yurt dışında rejim aleyhtarı faaliyetlerde bulunan eski İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi destekliyor.
Benzin zammına tepkiler
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.
Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

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