Haberler » Güncel » İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı - Haber

İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, Huzistan eyaletinde benzin zammı protestolarıyla ilgili 79 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

02.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:24İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı
İstihbarat Bakanlığı, Huzistan eyaletinde benzin zammı protestolarıyla ilgili 79 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İran medyasına göre, İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gösterilerde kamu ve özel mülklere yönelik saldırılarda bulunan 79 kişi, beraberlerindeki çeşitli marka silah ve mühimmatlarla gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkede eğitim gördükleri iddia edildi.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.
Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Olaylarla ilgili henüz İran makamları tarafından "ölü, yaralı ve gözaltılar" hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması - Haber
16:38 İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor - Haber
16:38 Netanyahu: "Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum" - Haber
16:36 Asgari ücret görüşmeleri başladı (2) - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:32 Ovaeymirli çocukların park keyfi - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
14:36 İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 16:46:41