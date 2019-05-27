İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İran
'ın batısındaki Kirmanşah ve Huzistan eyaletlerinde emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırılarda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Kirmanşah Emniyet Müdür Yardımcısı Kuruş Haci Muradi, Kirmanşah eyaletine bağlı Batı İslam Abad ilçesi emniyet güçlerinin gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurma istediklerini fakat araç içerisinden polise ateş açıldığını söyledi.
Muradi, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 1 polisin öldüğünü, 1 polisin de yaralandığını belirtti.
Öte yandan, Huzistan eyaletine bağlı İzeh kentindeki saldırıda ise 3 polis yaralandı.
İzeh Kızılay
dört yol kavşağında gece yarısı devriye gezen polis aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis yaralandı.
Her iki olayla ilgili araştırmanın sürdüğü kaydedildi.
Güncel
Kaynak: AA