Haberler » Güncel » İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli - Haber

İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:41
'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.
Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı. Kum'da bugün öğleye kadar eğitim veren okullar tatil edildi.
Öte yandan, bugün Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildi.
İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:50:23