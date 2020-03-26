Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da halkın kurallara uymasıyla salgının mayısta kontrol altına alınabileceği öngörülüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlamaların uygulanması ve halkın kurallara riayet etmesi halinde "mayıs ayı başında kontrol altına alınacağını" söyledi.

26.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:58
İran'da halkın kurallara uymasıyla salgının mayısta kontrol altına alınabileceği öngörülüyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlamaların uygulanması ve halkın kurallara riayet etmesi halinde "mayıs ayı başında kontrol altına alınacağını" söyledi.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Cihanpur, salgının 3 Nisan'a kadar kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu söyledi.
Epidemiyoloji komitesinin salgının gidişatı hakkında 3 senaryo hazırladığını aktaran Cihanpur, en iyimser tahminle salgının nisan ortalarında zirve noktasına ulaşacağını bunun ardından kontrol altına alınacağını belirtti.
Cihanpur, salgının mayıs ayının ortalarında zirve noktasına ulaşması ihtimalinden ise en kötü senaryo olarak söz etti.
Salgının kontrolü için halkın yetkililerin açıkladığı kurallara riayet etmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cihanpur, şöyle devam etti:
"Halkın yüksek katılımı ve kısıtlamaların uygulanmasıyla bu durum (salgının zirve noktaya ulaşması) ferverdin ayının sonuna (19 Nisan) kadar gerçekleşecek. Bunun ardından da mayıs başında hastalığın kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması sürecine gireceğiz."
İran'da virüse yakalananların sayısı 29 bini aşarken can kaybı 2 bin 234'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 10 bin 457 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
Salgınla mücadele kapsamında halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İran'da halkın kurallara uymasıyla salgının mayısta kontrol altına alınabileceği öngörülüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: Başkan Kılca'dan vatandaşa "evde kal" çağrısı - Haber 17:32: 3 katlı yıkanabilir maskeler hazırlanıyor - Haber 17:32: Bergama'nın kadınları sağlık çalışanları için günde bin maske dikiyor - Haber 17:31: Jandarmayı karşısında gören nine: "Kurban olurum ben sizlere" - Haber 17:30: Lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler