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İran'da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor

İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.

21.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:50
İran 'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran 'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın sağlık birimi müdürü Dr. Leyli Hüseyni, AA muhabirine açıklamada bulundu.
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İran’da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor

Kaynak: AA

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İran'da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor
Etiketler : Tahran, İran, Güncel

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