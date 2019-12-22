Haberler » Güncel » İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime yine ara verildi - Haber

İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime yine ara verildi

İran'da tehlikeli boyutlarda seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran, Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da eğitime ara verildi.

22.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:41
'da tehlikeli boyutlarda seyreden hava kirliliği nedeniyle , Kerec, Arak, , Kum, Urumiye ve İsfahan'da eğitime ara verildi.
İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerde kronik sorunlardan biri haline gelen hava kirliliğinin riskli seviyelere çıkması üzerine, başkent Tahran, Elburz eyaletinin merkezi Kerec, Merkezi eyaletinin merkezi Arak, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz, Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye ve İsfahan gibi birçok şehirdeki okullarda dün ve bugün eğitime ara verilirken kentlerin çeşitli noktalarına ambulanslar yerleştirildi.
Son 2-3 günde 150 mikrogram/metreküpü aştığı açıklanan hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın sembollerinden Milad Kulesi görülmüyor.
Hassas gruplar için tehlikeli düzeyde olduğu belirtilen kirlilikten korunmak için maske takan halk, hükümetten bu konuda radikal adımlar atmasını istiyor.
Öte yandan, Tahran Valiliği, kirliliği azaltma hedefleri kapsamında kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamayı devam ettirirken, daha önce belli güzergahları kapsayan tek çift plaka düzenlemesini tüm şehirde uygulamaya koydu.
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime yine ara verildi

Tebriz, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   Siirt'te köy çocukları yararına kermes düzenlendi - Haber
16:30   Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor - Haber
16:29   Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı - Haber
16:29   Beyoğlu'nda çatının kaldırılma çalışmaları devam ediyor - Haber
16:29   Araç modifiye tutkunları kadına şiddete hayır demek için bir araya geldi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:33:37