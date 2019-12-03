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İran'da hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar yılda 33 bin can alıyor

İran'da hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar sebebiyle yılda 33 bin kişi hayatını kaybediyor.

03.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:44İran'da hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar yılda 33 bin can alıyor
'da hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar sebebiyle yılda 33 bin kişi hayatını kaybediyor.
İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki hava kirliliği oranının küresel ortalamanın 3,3 kat üstünde olduğunu vurguladı.
Reisi, "Büyük kentlerdeki hava kirliliği nedeniyle özellikle 2,5 mikrondan küçük partiküller bireylerin akciğerlerine ve dokularına giriyor ve birçok hastalığa yol açıyor." dedi.
Hava kirliliği nedeniyle zaman zaman kentlerde okullar, üniversiteler ve ticarethanelerin kapandığını hatırlatan Reisi, hava kirliliğinin doğrudan ve dolaylı olarak bir çok zarara sebep olduğunu dile getirdi.
Başkent başta olmak üzere büyük kentlerdeki hava kirliliğinin ülkede yıllık 33 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirten Reisi, hava kirliliğinin İran'a maliyetinin de Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 30 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Başkent Tahran dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 12'de
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.
Hafta sonu Tahran'da hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Dünya Sağlık Örgütüne göre metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır. Buna PM2.5 sınırı deniyor. 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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