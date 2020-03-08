İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.
08.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:18
İran 'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.
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Kaynak: Dunya.com
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