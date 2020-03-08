Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı - Ekonomi

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

08.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:18
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı
İran 'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İran, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Ekonomi
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Ekonomi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Ekonomi
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Ekonomi
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı