Haberler » Güncel » İran'da HIV virüsü paniği !

İran'da HIV virüsü paniği !

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bir sağlık personelinin kullandığı enjektör nedeniyle AIDS'e yol açan HIV virüsünün onlarca kişiye bulaştığı iddiası, Lordigan şehrinde gerginliğe sebep oldu.

08.10.2019 12:00İran'da HIV virüsü paniği !
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bir sağlık personelinin kullandığı enjektör nedeniyle AIDS'e yol açan HIV virüsünün onlarca kişiye bulaştığı iddiası, Lordigan şehrinde gerginliğe sebep oldu.
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan şehrinde bir sağlık personelinin tek kullanımlık enjektörü birden fazla kişi için kullanması sonucu onlarca kişide HIV virüsü tespit edildi. HIV virüsünün yol açtığı korku nedeniyle Lordigan Valiliği ve sağlık müdürlüğü önünde gösteri yapan bazı gruplar sağlık yetkililerini istifaya çağırdı. İran'ın Lordigan şehrindeki gösterilerde bir grup gösterici polisle çatışırken, bazıları Lordigan şehri cuma imamının ofisi ve bazı sağlık merkezlerini ateşe verdi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çınar Mahmud köyündeki HIV virüsüyle ilgili kendilerine bilgi ulaştığını ve hastalıkla ilgili yetkililerin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.
Bahtiyar ve Çaharmahal valisi İkbal Abbasi ise virüsün bulaştığı kişi sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bin 300 kişinin yaşadığı Lurdigan şehrinde yüzde 5'in altında HIV virüsü tespit edildi" dedi.
(YK-NT-D)

İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38 Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı
15:38 İnebolu'da trafik kazası: 2 yaralı
15:38 Bu çarşıda tarihi biriktiriyorlar
15:38 Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı
15:37 Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü
15:37 Akçakale'ye 2 abd helikopteri geldi
15:36 BUDO'dan sefer iptalleri