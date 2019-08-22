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İran'da iki milletvekili "otomotiv sektöründe usulsüzlük" iddiasıyla tutuklandı

İran'da iki milletvekilinin, otomotiv sektöründe usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

22.08.2019 12:58 İran'da iki milletvekili
İran'da iki milletvekilinin, otomotiv sektöründe usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.
İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Meclis Maden ve Sanayi Komisyonu üyeleri Feridun Ahmedi ile Muhammed Azizi, otomotiv sektöründe yolsuzluk ve usulsüzlüğe ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Vekiller kefaletle serbest bırakıldı
Tahran'daki Evin Cezaevi'ne konulan iki milletvekilinin, istenen kefalet ücretini ödemelerinin ardından serbest bırakıldıkları aktarıldı.
Söz konusu vekillerin tam olarak ne zaman tutuklandıkları ve cezaevinde kalış sürelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İran'ın yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa'nın üst düzey yöneticileri son haftalarda otomobil satışlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Son olarak hafta başında İran Khodro Genel Müdürü Haşim Yekezare, görevden alınmış daha sonra tutuklanmıştı.

Maden, İran, Güncel

Kaynak: AA

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