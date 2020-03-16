- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı
- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
16.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:20
- İran 'da iki türbe ziyarete kapatıldı
TAHRAN - İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. İran'da artan korona virüsü bilançosunun ardından tedbirler genişletiliyor. Kum kentinde her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Masume Türbesi ve Cemkeran Camii'nin geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu. Fatıma-i Masume Türbesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ayetullah Seyit Muhammed Saidi, Cemkeran Mescidi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hasan Rahimiyan ve Kum Valisi Behram Sermest'in ortak yayınladıkları bildiride, söz konusu mekanların ikinci bir bildiriye kadar kapalı olacağı belirtildi. Bildiride korona virüsünün Kum kentinden yayılmaya başladığı dikkate alınarak salgının önlenmesi ve ziyaretçilerin sağlığı için söz konusu yerlerin her gün dezenfekte edileceği ifade edildi.Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin de korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla kapatılmasına karar verildi.İran'da virüs nedeniyle ölü sayısı 853, vaka sayısı ise 14 bin 991 olarak açıklandı.
TAHRAN - İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. İran'da artan korona virüsü bilançosunun ardından tedbirler genişletiliyor. Kum kentinde her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Masume Türbesi ve Cemkeran Camii'nin geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu. Fatıma-i Masume Türbesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ayetullah Seyit Muhammed Saidi, Cemkeran Mescidi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hasan Rahimiyan ve Kum Valisi Behram Sermest'in ortak yayınladıkları bildiride, söz konusu mekanların ikinci bir bildiriye kadar kapalı olacağı belirtildi. Bildiride korona virüsünün Kum kentinden yayılmaya başladığı dikkate alınarak salgının önlenmesi ve ziyaretçilerin sağlığı için söz konusu yerlerin her gün dezenfekte edileceği ifade edildi.Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin de korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla kapatılmasına karar verildi.İran'da virüs nedeniyle ölü sayısı 853, vaka sayısı ise 14 bin 991 olarak açıklandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı
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