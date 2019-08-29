İran'da iki valinin metresleriyle çekilen cinsel ilişki görüntüleri ortalığı karıştırdı.

İlk olarak 4 Ağustos'ta Kohgiluyeh veBoyer-Ahmad eski eyalet valisi Ali Mohammad Ahmadi'nin evlilik dışı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntü internete sızdırıldı. Ardından Sadra Valisi Abbas Malekzadeh'in bir kadınla seviştiği görüntüler 9 Ağustos'ta internette yayınlandı.

Abbas Malekzadeh tarafından çekildiği tahmine edilen videonun Malekzadeh'ın üç kişi ile beraber yolsuzluk nedeni ile tutuklanmasından dört gün sonra paylaşılması dikkat çekti.

İRAN'DAN İLGİNÇ İDDİA

Güvenli kaynakları, İran medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamada Kohgiluyeh veBoyer-Ahmad eski eyalet valisi Ali Mohammad Ahmadi'nin İran aleyhine açıklamalar yapması için bir yabancı istihbarat elemanı tarafından Kanada'ya götürülmek istendiğini söyledi. Ahmadi'nin, yabancı istihbarat elmanın teklifini kabul etmemesi üzerine beş dakikalık videonun internete sızdırıldığı belirtildi.

2020'DE ADAY OLACAKTI

Hassan Rouhani hükümeti ile yakın ilişkileri olan Ahmadi'ye yakın kaynaklar videodaki kadının karısı olduğunu söylemelerine rağmen eleştirmenler videodaki kadının Ahmadi'nin eşi olmadığını söylediler. Ahmedi, 2020 yılının Şubat ayında yapılacak olan milletvekili seçimleri için eyalet valiliğinden istifa etmişti.

Vieolar ile ilgi isminin açıklanmasına istemeyen kadın bir gazeteci de, "İnsanlar bu tür videoların ülkeyi yöneten kişilerin evlilik dışı ilişkilere karşı ne akadar iki yüzlü olduklarına dair bir kanıt olarak görüyorlar. Bu adamların tabiki cinsel ilişki yaşama hakları var ama söz konusu kişiler, polise evlilik dışı görüşen kadın ve erkeklerin tutuklanması emrini verdiklerini söyledi." açıklamasında bulundu.