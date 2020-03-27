Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi

- İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi İran'da 8.5 milyon kişinin nevruz tatili nedeniyle seyahate çıkması, ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesine neden oldu.

27.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:44
- İran 'da ikinci korona virüs dalgası endişesi
TAHRAN - İran'da 8.5 milyon kişinin nevruz tatili nedeniyle seyahate çıkması, ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesine neden oldu.
İran'da yayılmaya devam eden korona virüsüne rağmen, Nevruz Bayramı tatilinin başlangıcından bu yana 8.5 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat ettiği açıklandı. İran Kızılay Genel Sekreteri Kerim Himmeti korona virüsün yoğun görüldüğü başkent Tahran dahil 19 eyaletten 3 milyonun üzerinde aracın çıkış yaptığını söyleyerek, "Virüsün görüldüğü eyaletlerden seyahate çıkan 8.5 milyon kişi arasından 6 bin 500 kişide korona virüs belirtileri tespit edildi" ifadesini kullanması ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesi oluşmasına neden oldu.
İran'ın Mazenderan Eyaletinde bulunan Mazenderan Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada da başkent Tahran'dan Mazenderan eyaletine gelen 11 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise korona virüsünün neden olacağı ikinci dalgaya karşı, halktan alacakları sert önlemelere hazırlıklı olmalarını isteyerek şehirlerarası seyahatlere ve parklara yasak getirdiklerini açıklamıştı. Sosyal izolasyon planı olarak adlandıran yeni önlemlere uymayan vatandaşların araçlarına 1 ay el konulacağı ve 500 bin tümen para cezası kesileceği de belirtildi.
İran'da son 24 saat içerisinde 144 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 378, vaka sayısı ise 32 bin 332'e yükseldi. Tahran'da Korona virüs salgınına rağmen yoğun olan sokak ve metro istasyonlarının Nevruz bayramı tatilinde boş kalması dikkat çekti. - İran’da ikinci korona virüs dalgası endişesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevruz Bayramı, Tahran, İran, Güncel

Haberin Videosu :

- İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı
Çin’de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor Haberler
Çin'de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Kültür ve Turizm Bakanlığından "Atlas Sineması" açıklaması Açıklaması - Haber 21:31: BURSA Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı - Haber 21:30: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi - Haber 21:29: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haber 21:28: 70 yaşındaki çiftin, "sokak hayvanları için yiyecek" talebi yerine getirildi - Haber 21:06: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber 20:29: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var - Haber 20:12: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber