Haberler » Güncel » İran'da internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı - Haber

İran'da internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülke genelinde benzin zammı gösterileri ile başlayan internet kesintisi nedeniyle GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

02.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:03İran'da internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülke genelinde benzin zammı gösterileri ile başlayan internet kesintisi nedeniyle GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Cehromi, İran Milli Posta Şirketi Genel Müdürünün günlük gelirlerinin yüzde 40 azaldığını kendisine rapor ettiğini belirterek GSM operatörlerinin internet kesintisi nedeniyle 90 milyon dolar zarar gördüğünü söyledi. İran'da yaklaşık bir hafta süren internet kesintisi nedeniyle en çok zararı internet üzerinden ticaret yapan esnaf ve şirketlerin gördüğünü söyleyen Cehromi esnaf ve ticaret odaları ile yapacakları görüşmelerin ardından, bu alandaki zararı da toplu olarak açıklayacaklarını belirtti.

İran'da 15 Kasım tarihinde benzine yapılan zam sonrası başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış ve 16 Kasım'da internete erişim engellemişti. - TAHRAN

İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 YHT istasyonları ve garlarda Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması başlatıldı (2)
13:40 Merzifon'da park halindeki minibüs yandı
13:33 Vali Çakacak'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
13:38 Bursa'da hastalığa değil, sağlığa yatırım yapılıyor
13:38 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
2.12.2019 13:45:06