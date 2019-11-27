Haberler » Güncel » İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı - Haber

İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı

İran'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

27.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:34İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı
'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.
Ülke genelinde 23 Kasım'da sabit hatlarda erişim engelinin kaldırılmasının ardından bugün de Tahran (batı tarafı hariç), Kum, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Hürmüzgan, Doğru Azerbaycan, Buşehr gibi eyaletlerde mobil hatlardan da internete girilebildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Tebriz'de yaptığı açıklamada, gösterilerin ardından güvenlik nedeniyle kesilen internet erişiminin ülkenin büyük bölümünde sağlanabildiğini, geriye kalan bölgelerde de kısa sürede internetin açılacağını ifade etti.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:47 Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi
19:47 - Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
19:45 Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
19:45 Traktörün altında kaldı
19:42 Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
17:03 Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:25 Fatih Terim'den Brugge maçı yorumu: Ömer Bayram'ın oyundan çıkmak istemesi dengeleri değiştirdi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 19:49:28