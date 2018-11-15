İran'da İşçilerin "Maaş" Protestosu

İran
'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçileri, maaşlarının 3 aydır ödenmemesini protesto etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle kaymakamlık önünde gösteri düzenledi.
İşçiler, " Suriye
'yi bırak, bize bak", "Heft Tepe işçileriyiz, açız" ve "Tehdit ve hapishaneden korkmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.
Eyleme aileleriyle katılan işçilerin 3 aydır maaş alamadıkları belirtiliyor.
Birkaç gün önce yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenlemişti.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:27