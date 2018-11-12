İran'da İşsizlik ve Alım Gücünün Düşmesi Uyarısı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarında işsizlik ve alım gücünün düşmesi tehlikesinin ülkeyi tehdit ettiğini söyledi.Başkent Tahran'daki Çalışma Bakanlığı devir teslim töreninde bir konuşma yapan Cihangiri, ülkedeki işsizlik ve halkın alım gücüyle ilgili açıklamalarda bulundu.Konuşmasında ABD yaptırımlarında üretim merkezlerinin durgunlukla karşı karşıya kalma riskinin olduğunu ve eyaletlerde yaşanacak sorunları gidermek için ekip kurduklarını aktaran Cihangiri, "İstihdam öncelikli gündemlerimizden biri olmalıdır, eğer dikkat etmezsek birçok iş gücümüzü kaybedebiliriz." dedi.Göreve başladıklarından bu yana işsizlik ve alım gücünün artırılması meselesinin hükümetin gündeminde olduğunu belirten Cihangiri, "Yaptırımlarda işsizlik ve alım gücünün düşme tehlikesi ülkeyi tehdit ediyor. Eğer dikkat etmez ve uygun politikalar geliştirmezsek önümüzdeki yıl halkın alım gücünün şiddetle düştüğünü söylemek durumunda kalabiliriz." şeklinde konuştu.Son yaptırımlar devreye girmeden sürekli olarak ülkenin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çektiğini hatırlatan Cihangiri, işsizlik ve alım gücünün bunların başında geldiğini söyledi.İran'la birlikte sanayi hamlesi başlatan Doğu Asya ve Latin Amerika ülkelerinin geliştiğini ancak kendilerinin ilerleme sağlayamadığını dile getiren Cihangiri, "Devlet, üretim ve istihdam için firmalara onlarca milyar dolar sermaye verdi, ancak görüyoruz ki hükümetin desteği olmadan maaşları bile ödemekten acizler." değerlendirmesinde bulundu.Cihangiri, yaptırımlar sürecinde yabancı kaynaklardan yararlanacaklarını ve yabancı kaynakların ülkeye girişinin engellenmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.