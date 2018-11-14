İran'da "Kara Para Aklama" Tartışması Sürüyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:16

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede kara para aklandığına yönelik iddialarına açıklık getirmek üzere meclise çağrıldı.İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamalarıyla ilgili belge sunması için komisyona davet edildiğini söyledi.Zarif'in açıklamalarını mesnetsiz ve meslek kurallarına aykırı bulan Felahetpişe, İran'da kara para aklamayla ilgili iddiaları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, Zarif'in iddialarının Dışişleri Bakanlığı yoluyla inceleneceğini aktardı.Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı olarak kendisinin bir çok kez Zarif'le komisyon toplantılarına katıldığını kaydeden Felahetpişe, "Daha önce hiçbir şekilde bu iddiaları komisyonda gündeme getirmedi ancak iddialar Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından incelenecek." ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı bir açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevreler tarafından sert eleştirilerin hedefi olurken muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi dünkü sayısında Zarif'in açıklamalarına tepki göstererek, "Zarif, FATF'ı eleştirenlere cevap vereceğine, eleştirenleri kara para aklamakla suçladı." başlığını kullanmıştı.İran Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesi muhafazakar milletvekili Ali Ekber Kerimi de dün Zarif'in açıklamalarıyla ilgili meclise soru önergesi vereceklerini duyurmuştu.Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar ise karşı çıkmıştı.Geçen haftalarda mecliste kabul edilen ancak muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olan tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.OECD bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlaması için şubat ayına kadar süre vermişti.