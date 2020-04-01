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İran?da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

01.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:55
İran?da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

İran 'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı  Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İran?da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar - Haberler

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