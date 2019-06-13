13.06.2019 17:20
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İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

İran

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tünellerin çökmesi sonucunda 2 madenci hayatını kaybetti.

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tünellerin çökmesi sonucunda 2 madenci hayatını kaybetti.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Simnan'a bağlı Damgan ilçesi Kaymakamı Ali Esger Mecd, başkent Tahran yakınlarındaki Simnan eyaletinde yer alan "Elburz-i Şarki" kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.
Madende 95 kişinin çalıştığını aktaran Mecd, "Elburz-i Şarki maden ocağındaki tünellerin çökmesi sonucunda iki madenci hayatını kaybetti." dedi.
Göçükte bir madencinin de yaralandığını aktaran Mecd, yaralı madencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
İran, Güncel

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