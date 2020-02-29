İran'da öfkeli bir kalabalık, koronavirüs hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağını ateşe verdi

İran 'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde Kovid-19 tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı.

"SÖZ KONUSU SAĞLIK MERKEZİNDE KOVİD-19 TEŞHİSİ YOK"

Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde Kovid-19 teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Kovid-19 teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.

ÖLÜ SAYISI 43'E ÇIKTI

Öte yandan İran'daki Kovid-19 salgınında ölü sayısı 43'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.