İran'da korona nedeniyle ölü sayısı 514'e yükseldi
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e, vaka sayısı da 11 bin 364'e yükseldi.
13.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:19
İran 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e, vaka sayısı da 11 bin 364'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Cihanpur, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 514'e, vaka sayısının ise 11 bin 364'e ulaştığını bildirdi. Cihanpur, son 24 saatte bin 289 kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığını belirterek, "Son 24 saat içerisinde bin 289 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 85'i hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölü sayısı 514'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının başkent Tahran, Gilan, İsfahan ve Mazenderan vilayetlerinde tespit edildiğini ifade eden Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 529 kişiye ulaştı" dedi. - TAHRAN
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Cihanpur, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 514'e, vaka sayısının ise 11 bin 364'e ulaştığını bildirdi. Cihanpur, son 24 saatte bin 289 kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığını belirterek, "Son 24 saat içerisinde bin 289 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 85'i hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölü sayısı 514'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının başkent Tahran, Gilan, İsfahan ve Mazenderan vilayetlerinde tespit edildiğini ifade eden Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 529 kişiye ulaştı" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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