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İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükselirken, vaka sayısı 35 bin 408 olarak açıklandı.

28.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:55
İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükselirken, vaka sayısı 35 bin 408 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 35 bin 408'e, ölenlerin sayısının ise 2 bin 517'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 3 bin 76 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 139'unun hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 11 bin 679 kişiye ulaştığını ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur 3 bin 206 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, 3. Sayfa

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