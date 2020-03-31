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İran'da korona virüs nedeniyle ölümü hatırlatmak için ilginç kostümler dikkat çekti

İran'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belediye çalışanları ölümü hatırlatmak için ilginç kostümler giyerek halkın arasında dolaştı.

31.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:20
İran 'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belediye çalışanları ölümü hatırlatmak için ilginç kostümler giyerek halkın arasında dolaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halkın evde kalmasını sağlamak amacı ile belediye çalışanları ilginç kostümler giyerek pazar yerinde gezdi. Belediye çalışanları giydikleri ilginç kostümler nedeni ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Hürremşehr Belediye Başkanı Davud Darabi, yaptığı açıklamada korona virüs salgınıyla mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirirken, Hürremşehr kentinde korona virüs vakalarının fazla olduğunu belirtti. Darabi, kentin Sefayi pazarının korona virüs salgınının yayılması açısından tehlikeli bir yer olduğunu aktarırken, kostüm giyen belediye çalışanlarının bu bölgede gezerek halka almaları gereken sağlık önlemlerini anlattığını dile getirdi.
İran'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak 2 bin 898'e, toplam korona virüs vaka sayısı ise 44 bin 605'e ulaştı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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İran’da korona virüs nedeniyle ölümü hatırlatmak için ilginç kostümler dikkat çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel

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İran'da korona virüs nedeniyle ölümü hatırlatmak için ilginç kostümler dikkat çekti
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