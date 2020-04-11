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İran'da Korona virüsten son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da Korona virüsten son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti.

11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
İran'da Korona virüsten son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
İran 'da Korona virüsten son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 4 bin 357'ye yükselirken, vaka sayısı 70 bin 29 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 70 bin 29'a, ölenlerin sayısının ise 4 bin 357'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 837 kişinin Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 125 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, ülkede Korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 41 bin 947 kişiye ulaştığını ifade etti.
Cihanpur, şu ana kadar 251 bin 703 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 987 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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